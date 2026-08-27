Israel critica el apoyo de España y otros países a la UNRWA, un "foco de terrorismo"

"Apoyáis a una organización que es un foco de terrorismo", respondió Exteriores israelí en X a la declaración conjunta, en la que las representaciones diplomáticas de catorce países y de la Unión Europea (UE) llamaban al Gobierno de Benjamín Netanyahu a "detener toda interrupción de las operaciones de la UNRWA".

Israel tomó el martes un complejo de la agencia en Jerusalén Este, donde, según afirma el Gobierno israelí, se construirá una escuela. El complejo, conocido como Centro de Formación de Qalandia, está ubicado en el territorio palestino de Jerusalén Este, pero al otro lado del muro de separación de Cisjordania.

"UNRWA nunca ha tenido derechos de propiedad sobre la instalación y la ocupó ilegalmente. La instalación está destinada a servir como escuela y centro comunitario para los niños del barrio de Kafr Áqab", agregó la Cancillería israelí en su publicación en X en respuesta a la declaración conjunta, que defendía que la Convención sobre Privilegios e Inmunidades incluye la protección de instalaciones de la ONU.

El mensaje en X del Ministerio de Exteriores de Israel aludía también a un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) compartido hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirma que más de cien empleados de la UNRWA participaron en el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1.200 personas.

La acusación de USAID compartida por Trump y el Ministerio de Exteriores israelí contradice las investigaciones internas de la propia ONU, que solo encontró evidencia de un posible involucramiento en los ataques en nueve empleados de la UNRWA en Gaza.

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"Los empleados de UNRWA han servido como operativos terroristas, y las instalaciones de UNRWA han sido utilizadas sistemáticamente para fines terroristas. Por estas razones, las actividades de UNRWA en Israel fueron prohibidas", insistió el comunicado de Exteriores israelí.

Además de España y la comisión asesora de la UNRWA, firmaron la declaración conjunta de este jueves las legaciones en Jerusalén y Ramala de Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, la UE, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Suiza y Reino Unido.