Junta de Beneficencia y Scholas amplían su alianza para promover paz en jóvenes de Ecuador

Estas dos entidades firmaron en febrero de 2025 un primer convenio, por medio del cual llegaron a 2.760 jóvenes de más de 92 instituciones educativas que forman parte del proyecto deportivo de la Junta de Beneficencia, y este jueves clausuraron el primer año de intervención y anunciaron un segundo año donde esperan trabajar con unos 3.000 beneficiarios.

"Esta propuesta nace para dar respuesta a la necesidad de los jóvenes de tener un sentido en la vida, y lo primero que nos dimos cuenta fue que había que aprender a escuchar. Los jóvenes necesitaban conectarse con lo que sentían y poder expresarlo", explicó a EFE José María del Corral, presidente y cofundador de Scholas Occurrentes.

La fundación nació en Argentina, en 2001, pero cuando Jorge Mario Bergoglio se convirtió en papa se extendió a más países y generó interés en la Junta de Beneficencia.

Al escuchar a los jóvenes por medio de actividades donde hablaron de sus emociones y preocupaciones, la Junta y Scholas identificaron que la ausencia de sus padres y cuidadores influía mucho en ellos, así que escucharon sus propuestas de soluciones y desarrollaron acciones para fortalecer los vínculos familiares.

Por ejemplo, los beneficiarios hicieron un cortometraje de sensibilización sobre la necesidad de reforzar la relación entre padres e hijos que fue presentado este jueves en el evento de cierre del primer año.

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"Los chicos han aprendido a comunicarse y han visto que, aunque tienen diferentes costumbres u orígenes, los problemas son los mismos. Ahora tienen ganas de ayudar a los demás. Ya no piensan solo en ellos, sino que están pensando en la comunidad. De eso se trata", dijo a EFE Juan Xavier Cordovez, director de la Junta de Beneficencia.

El trabajo para promover una cultura de paz se ha vuelto aún más importante en medio de la crisis de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador y que ha impactado de manera desproporcionada en los menores.

"Cuando la educación no genera sentido no es neutra, genera violencia. Fuimos creando programas para que recuperen esas raíces. Si queremos un Ecuador y un Guayaquil sin violencia, empecemos por cambiar la educación", dijo Del Corral.

Expansión de programas Además del trabajo con jóvenes, se formaron a más de 50 entrenadores para que incorporen la metodología de Scholas que integra el deporte, arte y educación en valores, lo que para Cordovez permitirá triplicar los beneficiarios en este nuevo año.

"Hoy tenemos muchas más ganas de expandir este proyecto lo más rápido posible", agregó el directivo, que señaló que el objetivo a largo plazo es poder implementarlo en los 25 municipios donde funciona el proyecto de fútbol.

Esta nueva etapa incluirá un espacio formativo dirigido a padres, madres y cuidadores, para fortalecer el acompañamiento de los procesos educativos y emocionales de los jóvenes.

Del Corral añadió que estos programas también dan continuidad al mensaje que siempre divulgó Francisco, quien, recordó, lo primero que le dijo a los jóvenes fue que "hagan lío".

"Les pidió a los chicos que no se resignen a lo que viven y sean protagonistas. ¿No te gusta lo que está pasando con las muertes, con las mafias? Hacé algo, no te quedes con que no te gusta. Anímate a hacer lío, a cambiar, a mover al mundo adulto", resaltó.