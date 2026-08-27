La banca de México apuesta por la infraestructura para fortalecer grado de inversión

"Estamos trabajando conjuntamente para que el grado de inversión se mantenga, y no solo se mantenga, sino que incluso mejore la calidad crediticia para que estemos calificados incluso por encima del mínimo de grado de inversión", comentó en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emlio Romano.

Jorge Arce, integrante del Comité de Dirección de la ABM, afirmó que bancos locales, internacionales y de desarrollo, trabajan sobre proyectos que ya consideran “bancables”, con capacidad para atraer financiamiento y capital de riesgo.

Entre ellos, mencionó iniciativas de energía, logística y otros sectores de infraestructura, mientras Tomás Ehrenberg señaló que el programa para el resto del sexenio asciende a 5,6 billones de pesos (unos 329.411 millones de dólares), según la cartera de infraestrcutura que ha presentado el Gobierno mexicano en su denominado Plan México.

Arce indicó que algunos proyectos ya adjudicados conocen las reglas bajo las cuales serán financiados y están en proceso de obtener recursos, mientras otros requieren reglamentos adicionales que no dependerán del próximo paquete económico.

“Ya tenemos proyectos que se van a financiar y se van a lanzar”, sostuvo Arce, quien aseguró que existe un portafolio “muy robusto” capaz de atraer a bancos internacionales que no operan directamente en México y a instituciones de desarrollo de otros países.

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Romano vinculó esta inversión con la defensa del grado de inversión soberano y afirmó que el sector busca no solo evitar su pérdida, sino mejorar la calidad crediticia de México.

Según Romano, un mayor crecimiento económico permitiría reducir la relación de deuda y elevar los ingresos públicos, mientras una inversión equivalente a entre el 25 % y 26 % del producto interno bruto (PIB) favorecería una expansión más fuerte.

La ABM también valoró positivamente la ruta de consolidación fiscal planteada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que, según Romano, prevé alcanzar un balance primario del 1,1 % al cierre de 2027 y estabilizar la deuda alrededor del 55 % del PIB, desde 53,8 % actual.

El dirigente bancario defendió, sin embargo, mantener niveles saludables de inversión pública, gasto corriente y gasto social, y planteó mejorar la operación y rentabilidad de empresas públicas para fortalecer las finanzas gubernamentales.

Romano aseguró además que la ABM no considera necesario aumentar impuestos, sino ampliar la base tributaria, y propuso simplificar en una sola ventanilla los pagos de seguridad social para facilitar la formalización.

Al final, la asociación destacó que el crédito bancario al sector privado alcanzó un récord de 7,6 billones de pesos (unos 447.000 millones de dólares), con un crecimiento real de 5,2 %.

La penetración del financiamiento entre las micro, pequeñas y medianas empresas llegó al 28 %, frente al objetivo de 30 % para 2030, mientras la cartera de crédito equivale al 38,8 % del PIB, con una meta de 45 % al cierre de la década.