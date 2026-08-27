La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,79 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió un 0,56 %, a 129.344.554,41 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-4 %) y Telecom Argentina (-2,7 %), mientras que las que más subieron fueron las de Transener (+2 %) y Pampa Energía (+0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 509 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.535 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que en la plaza mayorista retrocedió a 1.512 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.555 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 48 centavos, a 1.601,16 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, a 1.536,34 pesos por unidad.