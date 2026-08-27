La Bolsa de México pierde un 0,55 %, liga dos cierres negativos y baja a 65.829,98 puntos

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global; en Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P 500, avanzaron", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,55 % para ligar dos sesiones de caídas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Televisa (-3,21 %), FEMSA (-2,3 %), Chedraui (-2,28 %), Volaris (-1,75 %) y Banorte (-1,49 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con el movimiento positivo de este jueves, el rendimiento del índice mexicano en lo que va de agosto es del -1,65 %, pero en lo que va del año acumula un avance del 2,37 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al pasar de 16,97 a 16,96 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 118,7 millones de títulos por un importe de 12.811 millones de pesos (unos 798 millones de dólares).

De las 706 firmas que cotizaron en la jornada, 360 terminaron con sus precios al alza, 327 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 8,53 %; de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 6,41 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 4,06 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de construcción e infraestructura Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), con el –12,7 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,37 %, y de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el –3,75 %.