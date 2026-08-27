La FAO alerta de una deficiente gestión contra la grave amenaza de la erosión del suelo

"La degradación del suelo continúa empeorando en muchas partes del mundo, mientras que las prácticas probadas para proteger y restaurar los suelos aún no se adoptan al ritmo y la escala necesarios", alerta la FAO en un informe presentado en una reunión de la Convención de Lucha contra la Desertificación de la ONU celebrada en Ulan Bator (Mongolia).

Un estudio realizado por Naciones Unidas en siete grandes regiones geográficas concluye que el 65 por ciento de las regiones evaluadas presenta una tendencia de deterioro desde 2015, mientras que el 81 por ciento arrojan una gestión de la erosión deficiente o muy deficiente.

La FAO recuerda que los suelos "son fundamentales para la seguridad alimentaria, ya que producen más del 95 % de los alimentos" que se consumen en el mundo y además almacenan y filtran agua, regulan el clima, sustentan la biodiversidad y mantienen los medios de subsistencia.

"Desde 2015, la población mundial ha crecido en 800 millones de personas, mientras que la superficie cultivada de los principales cultivos se ha expandido en 80 millones de hectáreas. La urbanización, las prácticas agrícolas insostenibles, las actividades industriales, los conflictos y la contaminación pueden contribuir a la degradación de la tierra y al deterioro de las funciones del suelo", indica el organismo en su comunicado.

Prácticas como la labranza reducida, el manejo integrado de nutrientes, la diversificación de cultivos, los cultivos de cobertura, las enmiendas orgánicas y la agrosilvicultura "pueden mitigar las amenazas al suelo a la vez que mantienen o mejoran la productividad agrícola".

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"El reto consiste en ampliar su adopción al ritmo necesario", indica la FAO que destaca cinco prioridades para acelerar la protección del suelo frente a la erosión: fortalecer la gobernanza del suelo y sus marcos legales, promover el desarrollo de capacidades ante la amenaza de la erosión, mejorar el monitoreo de los suelos, mejorar los incentivos para su gestión sostenible y activar una toma de decisiones inclusiva y multidisciplinaria.