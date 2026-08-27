La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook se opone a la amenaza de despido de Trump

El abogado de Cook, Abbe Lowell, afirmó que intentar despedirla basándose en las acusaciones de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, de que hizo declaraciones falsas en documentos hipotecarios sería "ignorar los hechos y la ley".

Lowell comunicó en una carta remitida el miércoles al asesor legal de la Casa Blanca, David Warrington, que las acusaciones contra Cook son "infundadas y falsas".

"La gobernadora Cook nunca ha cometido fraude hipotecario ni ningún otro delito intencional, y no existe ninguna causa legalmente válida para destituirla de la Junta de la Reserva Federal", escribió el letrado.

Trump reinició hace dos semanas sus esfuerzos para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, pese a que el Supremo rechazó un primer intento de despido en un dictamen basado en la independencia del banco central.

La Administración de Trump envió a la economista una carta que "considera" destituirla por presuntas declaraciones falsas en dos contratos hipotecarios y le pidió una respuesta en un plazo de 21 días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misiva, fechada el pasado 5 de agosto y firmada por el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, indica que la gobernadora de la Fed declaró, con dos semanas de diferencia en 2021, a dos inmuebles distintos como su residencia principal, lo que podría constituir fraude o, como mínimo, una negligencia grave.

Según la Casa Blanca, esto demuestra que Cook "no es apta para el cargo que ocupa como miembro con poder de decisión en la Reserva Federal" y que estas acusaciones afectan la fiabilidad y competencia de la economista de la Fed, por lo que puede constituir causa para destituirla de su puesto en la Junta de Gobernadores del organismo.

Cook no ha sido acusada formalmente ni condenada por irregularidades.