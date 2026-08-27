La mina de oro argentina Calcatreu retoma actividad tras suspensión temporal

"Nos complace que se haya levantado la suspensión temporal en Calcatreu y agradecemos el diálogo constructivo con las autoridades provinciales que condujo a esta resolución", dijo en un comunicado el director ejecutivo de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven.

El pasado 20 de agosto, el Gobierno de la sureña provincia Argentina de Río Negro dispuso la paralización de las tareas en el proyecto minero Calcatreu ante el incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa con la provincia, el municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad de contratar al menos un 80 % de trabajadores locales.

Este miércoles la empresa firmó un acuerdo con el Ejecutivo provincial por el que se comprometió a la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas.

Además, se acordó reactivar una mesa de trabajo local con la incorporación de la comunidad mapuche Lof Peñi Mapu y que las futuras búsquedas laborales sean canalizadas a través de los servicios de empleos provinciales y municipales.

Tras la firma de este acuerdo y el levantamiento de la suspensión, Patagonia Gold informó este jueves que ha reanudado las actividades en Calcatreu y "está trabajando para normalizar progresivamente las operaciones".

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La compañía anunció, por otra parte, su tercera exportación de oro y plata procedente de Calcatreu, con un contenido aproximado de 996 onzas de oro equivalente (AuEq).

"Este tercer envío de doré, que casi duplica el primer envío de 518 onzas AuEq anunciado en junio de 2026, demuestra el continuo progreso en las actividades de lixiviación, recuperación y procesamiento posterior en Calcatreu desde el inicio de las operaciones de lixiviación el 15 de abril de 2026", destacó la empresa.

Calcatreu, que dista 80 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci, se ubica en la parte norte del Macizo de Somuncurá, una meseta volcánica.

Con una vida útil proyectada hasta 2033, la mina, en la que trabajan unas 200 personas, entró en fase de producción en abril pasado.