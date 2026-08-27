La universidad de Bakú anuncia que enseñará el idioma armenio en Azerbaiyán

"De acuerdo con una decisión del Consejo científico de la Universidad Eslava de Bakú, está previsto comenzar a impartir clases de lengua armenia en los próximos años", aseveró, sin ofrecer detalles sobre plazos concretos.

La Universidad Eslava de Bakú es uno de los centros de estudios superiores más antiguos de Azerbaiyán, creado en 1946 y llamado hasta el año 2000 Instituto Pedagógico Estatal de Idioma ruso y literatura de Azerbaiyán.

Además de lenguas eslavas como el ruso, el ucraniano, el bielorruso, el polaco, el búlgaro y el checo, esta universidad también imparte los idiomas turco, griego, inglés, alemán y francés.

Este anuncio se produce en el marco del proceso de normalización entre Azerbaiyán y Armenia después de que Bakú restableciera el control sobre la región de Nagorno Karabaj, controlada por armenios durante más de tres décadas.