Las remesas a Honduras crecen un 11,2 % hasta julio y suman 7.692 millones de dólares

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido en los primeros siete meses del año superó en 777,5 millones de dólares a los 6.914,7 millones captados en el mismo período de 2025.

El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió 870,7 millones de dólares; en febrero, 938,2 millones; en marzo, 1.218,3 millones; en abril, 1.103,6 millones; en mayo, 1.159,7 millones, en junio, 1.224,5 millones, y en julio 1.177,2 millones de dólares, detalló el BCH.

Cada año, miles de hondureños intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, un fenómeno que contribuye a que ese país sea el principal origen de los envíos que recibe Honduras.

Las remesas procedentes desde Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre personas con estatus migratorio regular e irregular, constituyen uno de los principales pilares de la economía de Honduras, donde el 86% de este dinero se destina al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Estos recursos representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, son la principal fuente de divisas del país y superan los ingresos generados por exportaciones como el café, los productos de maquila, el camarón y otros bienes, así como por la inversión extranjera directa.

Honduras cerró 2025 con la recepción de 12.212 millones de dólares en remesas familiares, un incremento del 25,3 % respecto al año anterior, cuando captó 9.743 millones de dólares.

Las autoridades monetarias estiman que Honduras recibirá en 2026 alrededor de 10.670 millones de dólares en remesas, recursos que seguirán siendo un pilar fundamental de la economía nacional y un respaldo para miles de familias hondureñas.