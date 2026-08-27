Lluvias y tormentas eléctricas mantienen avisos en centro y norte de Portugal

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que el aviso es de nivel amarillo (el menor de un total de tres) y que afecta a los distritos de Leiria, Coimbra, Aveiro, Oporto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda y Castelo Branco.

Según sus datos, esta jornada se podrá observar un cielo "en general muy nublado", disminuyendo la nubosidad a partir de la media tarde, especialmente en el sur, y viento "fuerte" en la costa y los puntos más elevados.

También se registrarán aguaceros, "a veces fuertes en las regiones Norte y Centro, ocasionalmente bajo la forma de granizo y acompañados de tormentas eléctricas".

En lo que respecta al oleaje marítimo, las olas podrán alcanzar los 2,5 metros.