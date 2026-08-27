México piensa en Monsiváis, “más que ayer”, 16 años después de su muerte

La exhibición, concebida por la artista Betsabeé Romero, constituye la primera instalación contemporánea que realiza el recinto fundado por el propio Carlos Monsiváis hace 20 años para exponer sus colecciones en su historia.

A través de objetos como máscaras de lucha libre, libros con lupas esmeriladas que destacan las frases más célebres del autor, grabados y televisores antiguos de bulbos, la propuesta ofrece un viaje sensorial a la agudeza analítica del pensador.

Alejandro Brito, director del Museo del Estanquillo, señaló a EFE la pertinencia de rescatar la figura del cronista al señalar que con el fenómeno de la migración "nos hacen falta referentes como Monsiváis para explicarnos todas las nuevas expresiones culturales".

El directivo explicó que la institución busca traer la reflexión de Monsiváis a cuento porque sus opiniones pasadas sobre movimientos sociales y fenómenos masivos como los mundiales de fútbol continúan ayudando a entender el presente de la realidad mexicana.

Por su parte, la artista Betsabeé Romero definió a Monsiváis como un "detective de lo escondido" que logró descifrar la riqueza cultural observando lo minúsculo de la cotidianidad, especialmente en su Ciudad de México natal.

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La artífice de la exposición, quien fue estudiante de comunicación, confesó la influencia que tuvo Monsiváis en ella y cómo sus dos encuentros con él antes de su fallecimiento marcaron su carrera como artista.

Respecto a la elección del título de la muestra, Romero explicó que tomó la frase de un tema del cantautor Juan Gabriel al señalar que ahora "pensamos en él y de verdad creo que mucho más".

En declaraciones a EFE, recordando el legado cultural y de pensamiento que dejó el cronista, la creadora enfatizó el valor de la integración cultural al sostener que "la cultura traspasa las fronteras y no pide permiso y no necesita visa, y la cultura mexicana está aquí y del otro lado".

La muestra reúne además piezas emblemáticas de la colección personal que reunió el ensayista, incluyendo grabados del movimiento estridentista y una pintura del artista oaxaqueño Francisco Toledo que muestra a dos luchadores de lucha libre mexicana.

La exposición 'Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más' estará disponible a partir del próximo sábado 5 de septiembre y permanecerá abierta al público en las instalaciones del Museo del Estanquillo hasta principios del próximo mes de noviembre.