Milei da charla a adolescentes sobre el "paraíso" capitalista y el marxismo "satánico"

En una disertación que duró casi tres cuartos de hora, Milei defendió el capitalismo como "el sistema que Dios preparó a través de la ley" para que, después de la caída del hombre que estaba en el Edén, se "genere prosperidad" y se pueda "traer el paraíso a la tierra".

"No el paraíso de las dotaciones infinitas. Ése lo perdimos. Sino el paraíso posible, la abundancia radical dentro del mundo caído, logrado por la obediencia al orden divino", dijo el mandatario ante adolescentes de entre 15 y 17 años, alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria del colegio ORT, en Buenos Aires.

En una charla regada de citas de la Torá y palabras en hebreo, Milei afirmó que "las condiciones que el capitalismo necesita para funcionar están escritas en los diez mandamientos".

"La prosperidad material es la consecuencia natural de la obediencia espiritual. El paraíso no se alcanza, se trae. Y se trae cumpliendo la ley de Dios aquí en esta tierra, en este tiempo", señaló.

Tras defender el capitalismo, el mandatario afirmó que "el marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles".

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"Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista", aseveró Milei al referirse a Karl Marx (1818-1883), que provenía de una familia de origen judío.

Según Milei, la "cosmovisión" marxista "engendra un conjunto de valores morales que son exactamente opuestos a los valores judeo-cristianos, que son la envidia, el odio, el resentimiento y el trato desigual ante la ley".

"Es el intento más ambicioso y más devastador de reemplazar el orden divino por el orden humano. Y el resultado siempre es el mismo: miseria, muerte, infierno en la tierra. Mientras que el programa de Dios trae abundancia y armonía espiritual y material", dijo.

También insistió en que el marxismo es "un programa satánico que, en lugar de traer el paraíso, trae el infierno".

Estos conceptos, según contó a los adolescentes, son parte de 'Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso', título del epílogo de su nuevo libro, 'La moral como política de Estado'.

En su charla, aseguró que la construcción de las políticas públicas que aplica su Gobierno -no exento de denuncias por presunta corrupción- se basa "en la ética y la moral" y se asienta en filosofía griega, el derecho romano, perspectiva de los estoicos y los valores judeo-cristianos.

"Cuando las políticas están alineadas con los valores judeocristianos, ustedes tienen armonía entre lo material y lo espiritual y, por ende, prosperan. Y si ustedes prosperan, los réditos políticos son claros: lo van a acompañar en las urnas", dijo Milei, que planea postular a la reelección en los comicios de 2027.

Milei, que asumió el Gobierno a finales de 2023, ha aplicado un severo plan de ajuste económico que, entre otras consecuencias, ha supuesto la destrucción de miles de puestos de trabajo formal y el cierre de más de 30.000 empresas.

Desde el inicio de su gestión, el presidente ha cuestionado en reiterados ocasiones el adoctrinamiento en las escuelas e, incluso, en diciembre de 2024 firmó un decreto donde se establece que cualquier forma de adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, la educación y la libertad de conciencia de los menores.