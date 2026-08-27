Nepal confirma 517 turistas extranjeros desaparecidos tras la riada, la mayoría indios

El último balance del organismo turístico eleva a 644 la cifra total de viajeros registrados en la zona del desastre, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 corresponden a visitantes de una treintena de países, sobre todo de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

La cifra oficial nepalí cuenta por el momento a tres españoles desaparecidos en el distrito de Rasuwa, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmara desde Madrid que se busca a al menos cuatro nacionales.

A pesar de que el portavoz de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, el documento preliminar de Katmandú no los contabiliza.

El registro provisional incluye también a ciudadanos de Canadá (25), Reino Unido (33), Singapur (9), Alemania (8), Rusia (8), Letonia (6), Sudáfrica (6), Japón (5), Nueva Zelanda (5), Francia (4), Bélgica (3), España (3), Portugal (2), Italia (2), Irlanda (2), Países Bajos (2), Kazajistán (2), Bielorrusia (1), Bulgaria (1), Finlandia (1), Hungría (1), Israel (1), Lituania (1), Filipinas (1), Serbia (1), Suecia (1) y Suiza (1).

El informe técnico de la NTB señala que el desbordamiento de los ríos Bhote Koshi y Trishuli ha arrasado las riberas a su paso por los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, donde agencias de viajes, guías locales y autoridades siguen cruzando datos para dar con el paradero de las excursiones que transitaban la zona.

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Mientras tanto, las autoridades nepalíes han confirmado haber recuperado 177 cuerpos, que sumados a los tres fallecidos de la vertiente china sitúa un total transfronterizo provisional de 180 muertos.

Las autoridades locales advierten de que la cifra de víctimas y desparecidos puede aumentar significativamente en las próximas horas a medida que los equipos de rescate acceden a los puntos más aislados.