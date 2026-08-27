Nicaragua expresa sus condolencias a Nepal por las víctimas y daños de la masiva riada

"Con profunda consternación y tristeza hemos conocido sobre las graves inundaciones que han provocado deslizamientos en varias comunidades localizadas al norte de Nepal, que han causado destrucción, arrebatando la vida de cientos de hermanas y hermanos nepalíes, heridos y desaparecidos", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un mensaje.

En el mensaje, al presidente y al primer ministro de Nepal, Ramchandra Paudel y Balendra Shah, respectivamente, Ortega y Murillo transmitieron sus "profundas condolencias e invariable solidaridad frente a esta tragedia que enluta a todo su pueblo".

El más reciente balance de las autoridades de Nepal elevó a 389 las personas fallecidas y alrededor de 1.400 "sin contacto" o desaparecidas, entre las que se contabilizan 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes de visita en el país y 85 miembros de los cuerpos de seguridad, aduanas y decenas de residentes locales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Ministerio chino de Recursos Naturales apuntaron como causa de la inmensa riada al colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que desencadenó una señal sísmica de magnitud 5,2 por el fuerte impacto del desprendimiento.

La maza glacial se habría precipitado más de mil metros de desnivel sobre la cuenca del Lhende Khola, afluente del Bhote Koshi, que arrastró rocas y otros materiales hasta convertirse en una avalancha de lodo.