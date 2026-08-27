Niveles de agua en hidroeléctricas de El Salvador bajan hasta un 3 % en momentos de sequía

Las cifras consultadas este jueves de la Unidad de Transacciones (UT), que opera el mercado mayorista de electricidad en El Salvador, indican que cuatro de los cinco embalses de las generadoras de energía presentan disminución de sus niveles de agua.

El embalse con mayor disminución es el 3 de Febrero, también conocido como El Chaparral, que pasó de 206,6 metros sobre el nivel del mar (msnm) en 2025 a 199,47 en la actualidad, para una disminución de 7,13 metros o el 3,45 %; le sigue Cerrón Grande con 236,90 msnm en comparación con los 240,10 de 2025, con una caída del 1,33 %.

A lo anterior se suma la situación en el embalse de Guajoyo, cuyo nivel bajó 3,83 metros o 0,9 % pasando de 424,64 msnm a 420.81; por su parte la central de 5 de Noviembre tuvo una leve reducción con 178,24 msnm este 2026 frente a 178,39 en 2025, con una baja de apenas el 0,08 %.

El único embalse que ha registrado un incremento de su nivel es el de la central 15 de Septiembre, que marca 47,44 msnm en 2026 y en 2025 tenía 46,66, para una subida de 0,78 metros o 1,67 %.

El martes, la Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

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"Es deber del Estado salvaguardar la vida, integridad, bienestar, medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población, mediante la adopción oportuna de medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres ante escenarios de amenaza de origen hidrometeorológico y climático", apuntó Protección Civil.

La entidad señaló que "durante agosto y parte de septiembre de 2026 se prevé la recurrencia de períodos secos asociados a El Niño y a la extensión de la canícula, con probabilidad de entre 20-40 % de ocurrencia de al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional".

En una entrevista con EFE, el presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, señaló que cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre, estarían en riesgo en El Salvador a consecuencia de la sequía.

"En lo que va del mes, en oriente prácticamente no ha llovido: ha caído alguna lluvia, pero no lo suficientemente fuerte como para humedecer los terrenos y permitir que la semilla germine (...) si se llegara a perder el 100 % de la postrera, en maíz representaría el 20 %, es decir 3.192.000 quintales (un quintal equivale a cien libras); en sorgo, 2.240.000 quintales; y en frijol 1.462.000 quintales", indicó el líder gremial.

En tanto, la producción de granos básicos sembrados en mayo registrarían una pérdida de entre el 20 % y 30%.