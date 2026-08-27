Padura se siente "muy honrado" por el Premio Liber al autor hispanoamericano más destacado

El reconocimiento, uno de los más importantes del sector editorial en español, es concedido por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y será entregado el 30 de septiembre en Barcelona.

Padura (La Habana, 1955) destacó en una conversación telefónica con EFE que lo más importante de este galardón es que a diferencia de otros se trata de un premio honorífico otorgado por instituciones que "consideran que tú lo debes merecer" y eso es "doblemente satisfactorio".

"El premio tiene muchos años y ha reconocido nombres muy ilustres de la literatura latinoamericana", señaló el autor de quince novelas -entre ellas 'Pasado perfecto', 'Herejes', 'La novela de mi vida', 'Morir en la arena' y 'El hombre que amaba los perros', en la que, reconstruye la historia de León Trotski, Ramón Mercader y las heridas políticas e ideológicas del siglo XX.

Padura cree que el Premio Liber no solo lo distingue a él "sino también a la literatura cubana" y lo ve como "el resultado de muchos años de trabajo, de un esfuerzo que he hecho en condiciones muy complicadas".

"Ahora mismo estoy escribiendo una nueva novela con todos los problemas de electricidad y de agua que hay en Cuba", añade, y subraya que es "un escritor cubano que escribe y vive en Cuba".

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El novelista acumula distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2015, el nacional de Literatura de Cuba 2012, la Orden de las Artes y las Letras en Francia (2013), entre otros, además de cinco doctorados de universidades extranjeras.

Resalta especialmente la importancia que ha tenido en su trayectoria literaria la relación que mantiene desde 1996 con la editorial Tusquets, fundada en 1969 por Beatriz de Moura, en Barcelona.

El autor de la saga policíaca del detective cubano Mario Conde también lamenta que algunos de esos libros no hayan circulado en Cuba.

Pero destaca el hecho de que muchos cubanos los leen porque "la gente se ingenia los mecanismos y consigue el libro físico enviado desde el exterior o las copias digitales para leer mi literatura".

El Liber se entregará en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en el marco de la Feria Internacional del Libro, una de las principales citas para la exportación, muestra y promoción de la edición en español, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona y reunirá a más de 250 editoriales y empresas.

El jurado del galardón ha destacado de Padura "su capacidad para contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales".

Además ha valorado una trayectoria de gran proyección internacional, así como la riqueza de registros y géneros que caracteriza su obra.

En el mismo acto se entregarán los Premios Liber 2026 al fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público, que este año ha recaído en la Biblioteca Regional de Murcia; al fomento de la lectura en Medios de Comunicación al suplemento ABC Cultural; y a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, a la serie 'Anatomía de un instante', entre otros.