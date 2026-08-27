Pakistán rechaza que su jefe del Ejército haya actuado como enviado de EE. UU. en Irán

"Las afirmaciones de ciertos sectores de que el jefe del Estado Mayor y jefe de las Fuerzas de Defensa visitó Irán como enviado del presidente Trump o de EE. UU. son engañosas e incorrectamente fácticas, ya que su visita se realizó puramente en el contexto y trasfondo del papel de Pakistán como mediador", afirmó el portavoz del ministerio, Tahir Andrabi.

El mariscal, acompañado por el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, mantuvo conversaciones con líderes iraníes durante un viaje de un día a Teherán el lunes como parte de un impulso más amplio de Islamabad para ayudar a resolver el callejón sin salida en el conflicto entre EE. UU. e Irán.

Andrabi añadió que el liderazgo iraní había acogido con satisfacción el impulso de Islamabad para la desescalada y una resolución pacífica del conflicto.

"Pakistán continuará buscando activamente el compromiso diplomático y apoyará todos los esfuerzos sinceros destinados a reanudar las conversaciones de paz y lograr una resolución integral, justa y duradera del conflicto", agregó.

Anteriormente, un alto funcionario de seguridad había dicho a EFE que, desde que Pakistán inició su papel como mediador, el mariscal de campo se mantiene en contacto constante con el liderazgo estadounidense.

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El funcionario confirmó que el jefe del poderoso ejército paqustaní sostuvo una conversación telefónica con el presidente de EE. UU., Donald Trump, antes de dirigirse a Teherán.

"Su interacción con el presidente de EE. UU. la semana pasada fue en ese contexto, e incluso cuando estuvo en Teherán su contacto con los funcionarios estadounidenses se mantuvo intacto", dijo el funcionario a EFE el lunes bajo condición de anonimato.

El ala de medios del ejército (ISPR, en inglés) señaló en un comunicado que la visita se realizó como parte de los esfuerzos diplomáticos de Pakistán para poner fin al estancamiento en el conflicto en curso entre Washington y Teherán.