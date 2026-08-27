Penn Badgley protagonizará una serie de misteriosos asesinatos que prepara Amazon MGM

La productora Amazon MGM Studios informó este jueves en un comunicado que prepara el desarrollo de este proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno, y que se ambienta en las profundidades de las densas montañas de Vermont (EE.UU.).

Allí, Ern Cunningham (Badgley), un experto en escribir misterio que asiste a regañadientes a una reunión familiar para dar la bienvenida a su hermano Michael, quien regresa de prisión.

Cuando aparece un cadáver congelado y una tormenta de nieve deja a todos atrapados dentro, las muertes comienzan a multiplicarse, reza la sinopsis, que se basa en la primera novela de Stevenson, de título homónimo, publicada en 2022.

Badgley regresa con este proyecto al terreno de las series de suspense, un género con el que se consolidó a través del papel protagónico en 'You' (Netflix), donde interpretó durante cuatro temporadas al carismático pero peligroso asesino en serie Joe Goldberg.

Previamente el actor estadounidense había saltado a la fama para dar vida al reflexivo Dan Humphey en el drama 'Gossip Girl', una producción que definió a una generación de artistas que incluyó a Blake Lively o Leighton Meester.