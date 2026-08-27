Riccardo Muti cancela una actuación en Austria por razones médicas

Siguiendo el consejo de sus médicos, el maestro italiano de 85 años, director titular de la Orquesta Giovanile Luigi Cherubini y director musical emérito de por vida de la Orquesta Sinfónica de Chicago, deberá "someterse a una intervención médica necesaria", lo que le impedirá ponerse al frente del recital, indica la nota.

El pianista austriaco Rudolf Buchbinder asumirá la dirección del concierto desde el piano, encabezando un programa que ha tenido que ser modificado para la ocasión.

"La cancelación de mi amigo Riccardo Muti me llena de un profundo pesar. Le deseo de todo corazón una rápida y completa recuperación", declaró Buchbinder tras anunciarse el cambio.

"Al mismo tiempo, le estoy muy agradecido por haber apoyado y facilitado expresamente el cambio del programa que se hizo necesario", añadió el intérprete austriaco, quien es también el director artístico del Festival de Grafenegg

La obertura de la ópera 'El matrimonio secreto', de Domenico Cimarosa abrirá el programa ajustado, seguida del Concierto para piano n.º 21 en do mayor, KV 467, de Wolfgang Amadeus Mozart.

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Tras el descanso, Buchbinder y la Orchestra Giovanile Luigi Cherubini cerrarán la velada con el Concierto para piano n.º 20 en re menor, KV 466, también del compositor salzburgués..

El Festival de Grafenegg es un certamen de música clásica y orquestal que se celebra desde 2007 cada verano en los jardines históricos del Castillo de Grafenegg, situado a unos 68 kilómetros al noroeste de Viena.