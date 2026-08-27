Rusia ataca con misiles balísticos y drones infraestructura portuaria y agrícola ucraniana

“Durante la noche, Rusia llevó a cabo un ataque masivo contra Ucrania, dirigiendo contra puertos, (infraestructuras de) almacenamiento de grano, industria y otra infraestructura misiles balísticos e hipersónicos y drones de ataque”, dijo en su cuenta de X Sibiga.

También informó del ataque el presidente Volodímir Zelenski, que en X dio cuenta de daños en “infraestructura crítica” de las regiones de Poltava, Sumi y Jersón y de edificios residenciales dañados en la de Járkov, en la ciudad de Kramatorsk y en Odesa.

Zelenski dijo además que en la región de Kiev fueron alcanzadas con drones infraestructuras de empresas. Al menos una decena de personas resultaron heridas en todo el país, según el presidente.

Rusia lanzó durante la mañana del jueves otra oleada de ataques que hizo que se oyeran explosiones en la capital ucraniana.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana cifra en 258 el número de drones empleados por Rusia en el ataque, de los que 222 pudieron ser derribados.

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La Fuerza Aérea informa además del derribo de 7 misiles balísticos, aunque no da el número de los misiles lanzados por Rusia.

Ucrania decidió este mes de agosto informar con menos detalle de la composición de los ataques rusos con misiles, en un contexto marcado por la extrema vulnerabilidad del Ejército ucraniano ante los misiles balísticos rusos por el déficit de munición para sistemas antiaéreos Patriot.