Rusia lanza a lo largo de todo el día cerca de 140 drones dirigidos sobre todo contra Kiev

Según informó la Fuerza Aérea, del total de los aparatos no tripulados, más de un centenar eran de motor a reacción, más difíciles de interceptar por su alta velocidad.
Las defensas aéreas ucranianas han logrado neutralizar alrededor de 120 del total de drones lanzados por Rusia durante las horas de luz solar de este jueves.
En el momento en el que la Fuerza Aérea ucraniana informó a través de un parte, una decena de drones de motor de reacción seguían sobrevolando territorio ucraniano.
Según las autoridades y canales de Telegram ucranianos, entre los objetivos del ataque diurno ruso hay varios almacenes de empresas de comercio, como supermercados.
Una persona ha muerto y varias han perdido la vida al atacar Rusia unos grandes almacenes Epitsentr de electrodomésticos y productos para el hogar en la ciudad de Járkov, del noreste de Ucrania.
Rusia ha atacado varios Epitsentr en Ucrania en los últimos días.
Los ataques rusos contra empresas de venta y reparto ucranianas se han recrudecido este verano después de que Kiev empezara a atacar compañías de venta por internet rusas.