Sandu, Zelenski y Dan reivindican su alianza proeuropea en el Día de Independencia moldava

Con motivo de la celebración del trigésimo quinto aniversario de la independencia de Moldavia, la anfitriona ofreció un discurso en el que dijo que "Moldavia duerme más tranquila gracias a la resistencia de los ucranianos".

Maia Sandú también recordó que la agresión militar rusa contra Ucrania afecta también a Rumanía y Moldavia, que hoy mismo vio violado de nuevo su espacio aéreo por un dron ruso durante el ataque aéreo continuado que las fuerzas del Kremlin lanzaron el jueves contra territorio ucraniano.

Sandu atribuyó este nuevo incidente que ya se ha repetido “decenas de veces” a un intento ruso de intimidar a Moldavia -que perteneció a la URSS y es considerada parte de su zona de influencia por Rusia- por parte del Kremlin. “No nos dejaremos intimidar”, dijo la presidenta moldava, que pidió a la comunidad internacional que ayude a Ucrania a reforzar sus defensas aéreas antes del invierno.

A los ataques rusos de hoy se refirió también Zelenski, que recordó que su país ha pasado casi todo el día entre alarmas aéreas constantes por los numerosos drones y misiles balísticos lanzados por Rusia desde anoche.

Zelenski reafirmó la disponibilidad ucraniana en compartir su experiencia y sus capacidades militares con sus vecinos para que sean menos vulnerables a incidentes como la incursión en su espacio aéreo de drones rusos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente ucraniano se felicitó porque los tres países sigan interconectados pese a los intentos de Rusia -que en las últimas semanas ha atacado pasos fronterizos ucranianos a Moldavia- de aislarlos, y recordó que la integración en la UE es uno de los objetivos estratégicos comunes de Chisinau y de Kiev.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, expresó una vez más su apoyo a las aspiraciones de ambos vecinos de entrar en la UE y dijo que el encuentro trilateral de este jueves es una prueba de “la madurez” con que los tres países abordan la seguridad y la estabilidad en la región.

Dan explicó que la interconexión en gas y electricidad -de la que Ucrania depende en gran medida para mantener un mínimo suministro en épocas de bombardeos rusos a su energía- y en infraestructuras ha sido uno de los temas principales de los que han hablado los tres líderes.

El presidente rumano recordó que su país planea construir con dinero europeo conexiones de autopista hasta dentro de Moldavia y hasta la frontera con Ucrania.

Al término de la declaración de los tres presidentes, Sandu invitó a Zelenski y a Dan a asistir al concierto multitudinario con que los moldavos celebran esta noche sus 35 años de independencia en la plaza principal de Chisinau.