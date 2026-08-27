Sudáfrica recibe petición de extradición de un acusado de triple crimen en el Reino Unido

Durante la audiencia de este jueves, la Fiscalía confirmó que las investigaciones han finalizado y que la acusación está lista para avanzar con el proceso de extradición y la causa por el arma de fuego.

Tshuma compareció ante el Tribunal de Magistrados de Johannesburgo para responder por el proceso de extradición y por una causa paralela vinculada a la posesión ilegal de un arma de fuego y munición, cargos por los que fue arrestado el mes pasado en esta ciudad sudafricana tras huir del Reino Unido.

La detención en Sudáfrica de Tshuma, de 45 años y origen zimbabuense, se produjo el 10 de julio, dos días después de que los cuerpos de su mujer (42) y sus dos hijas (15 y 5) fueran hallados en su vivienda familiar en Bedfordshire (Inglaterra). Las tres víctimas fueron sepultadas a principios de este mes en la ciudad zimbabuense de Bulawayo.

Aunque la Fiscalía del Reino Unido ya autorizó a Sudáfrica a imputarle tres cargos de asesinato, la defensa del imputado informó al juez de que mantienen conversaciones para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad.

El abogado de la defensa, Chrispen Machingura, advirtió de que cualquier pacto relativo a los cargos de armas podría tener implicaciones directas en el curso de la solicitud de extradición.

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De concretarse el acuerdo, el acusado se declararía culpable del delito de tenencia ilícita de armas asociado a su arresto en Johannesburgo y puede ser condenado a hasta 15 años de prisión.

Según las investigaciones, tras aterrizar en territorio sudafricano el 5 de julio, el prófugo se dirigió a un barrio marginal de la provincia de Gauteng (el suburbio de Alexandra) para adquirir una pistola de 9 milímetros en el mercado negro.

Tshuma huyó del Reino Unido a través del aeropuerto de Heathrow, con escala en Dubái, antes de que las autoridades británicas descubrieran los cadáveres de su familia.

Fue detenido en el barrio de Kensington, en Johannesburgo, mediante una operación conjunta de la policía local e Interpol que contó con el apoyo directo de los familiares del sospechoso que residen en Sudáfrica.

El tribunal acordó aplazar ambas causas hasta el 8 de septiembre, mientras que Tshuma permanecerá bajo custodia policial a la espera de la reanudación de los procedimientos.