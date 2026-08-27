Sudán levanta el toque de queda y el estado de emergencia en Jartum tras dos años

El Comité de Asuntos de Seguridad del Estado de Jartum anunció el levantamiento de estas medidas en un comunicado, en el que explicó que la decisión fue tomada durante una reunión presidida por el gobernador de Jartum, Ahmed Osman Hamza, en la que se resolvió que "los ciudadanos tienen derecho a circular y trabajar en todo momento".

Sin embargo, los puestos de control militares y las patrullas de las fuerzas de seguridad se mantendrán, debido a que la situación está aun lejos de volver a la normalidad, por lo que instó a los ciudadanos a llevar siempre consigo los documentos de identificación, especialmente durante la noche.

Además, el comité decidió prohibir la entrada al estado de Jartum en autobús, transporte público o privado, o tren a aquellos ciudadanos extranjeros que no posean visados de entrada válidos, en medio del proceso de retorno de desplazados y refugiados por el conflicto, ya que muchos de ellos no son ciudadanos sudaneses.

Tras el estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomó rápidamente el control de Jartum y de gran parte de su zona metropolitana a excepción de la vecina Omdurmán, que fue hasta el año pasado el principal foco de resistencia del Ejército frente a los rebeldes en la capital.

Desde el comienzo de la violencia, las autoridades gubernamentales impusieron un toque de queda en Omdurmán de 23:00 a 6:00 hora local, y se extendió a Jartum pese a que la ciudad no estaba bajo control del Ejército.

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Las Fuerzas Armadas Sudanesas lograron retomar el control de Jartum en mayo de 2025 tras una gran ofensiva que consiguió expulsar a los paramilitares del estado capitalino y desde entonces el Gobierno sudanés ha estado haciendo esfuerzos para devolver las instituciones estatales a esta ciudad arrasada por la guerra.

El conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a huir de sus hogares, lo que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor catástrofe de desplazamiento del planeta, según la ONU.