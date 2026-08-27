Topolansky destaca que Rubén Rada dio estatura al candombe y lo universalizó

Así lo indicó a la prensa durante el velatorio del cantante, llevado a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Rada, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya, murió este miércoles a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía.

Topolansky subrayó que la prueba del amor que los uruguayos sienten por Rada se notó ese día por la noche en Barrio Sur, cuna del candombe en Montevideo, donde se dio una "movilización espontánea" y una multitud autoconvocada despidió al cantante al ritmo del tambor.

"El legado es inmenso porque no solo que el candombe es una música nacional para este país, sino que él la fusionó con una cantidad de cosas y le dio estatura y la universalizó", destacó Topolansky y aseguró que con su partida "va a dejar un enorme agujero".

Por otra parte, al ser consultada por el video del expresidente José Mujica bailando una canción de Rada en un acto del oficialista Frente Amplio, la viuda del exmandatario destacó que Rada era capaz de "hacer bailar a cualquiera".

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La exvicepresidenta recordó las visitas de Rada a Mujica, incluidas las que hacía para asistir a sus cumpleaños, y reuniones multitudinarias con otros artistas, como Julieta Rada, Hugo Fattoruso, José Luis Guerra y Malena Muyala.

"Era un disparate de músicos aquello. Esas cosas que uno en el momento las vive y las disfruta pero no las dimensiona en todo el significado", señaló.