"Trafican con mi vida", dice uno de los primeros cubanos que EEUU buscó deportar a Liberia

Rodríguez y los otros inmigrantes latinos viajaban en el primer vuelo de deportados a Liberia, una nación africana que la semana pasada reveló que aceptó recibir a 1.200 personas de terceros países trasladados por Estados Unidos.

Pero ante la resistencia de estos cinco inmigrantes, sometidos por los agentes, las autoridades se negaron a acogerlos y los separaron del resto del grupo, según contó el cubano en una entrevista con EFE por videollamada en la vivienda de su esposa en Miami.

"Nos bajaron con violencia del avión y nos tuvieron en el piso con la bota puesta sobre las cadenas que traíamos puestas en pies y manos, y parece que al (gobierno) de Liberia no le gustó eso y nos mandaron a virar para atrás", relata Rodríguez, de 35 años de edad.

"Entonces lo que nos explican en el avión es que íbamos a virar para Estados Unidos y tres horas después aparecimos puestos en el medio noche por una parte del aeropuerto oscura en Guinea Ecuatorial con un operativo de 50 guardias esperándonos abajo del avión, estaban listos para entrar al avión a sacarnos", añade.

El hombre, quien llegó a Estados Unidos en 2013 y afirma estar amparado bajo una protección judicial de habeas corpus, está ahora en un hotel que funge como centro de detención junto con sus compatriotas Darwin Hernández, Emilio Destrade y Leonardo Sánchez, además del brasileño Pietro Graza de Lima.

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Ellos evitaron estar entre los primeros expulsados, incluyendo venezolanos, a Liberia, país que se sumó a Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA), en aceptar deportados de EE.UU. de terceros países.

Aún así, le "preocupa su vida" en Guinea Ecuatorial y pide a sus autoridades que les "ayuden a virar para atrás, para Estados Unidos o para América, para otro lugar".

"¿Quiere que le diga la verdad? Lo que pasó con mi mente era que estaba siendo traficado humanamente, que estaban traficando con mi vida. Es lo que yo sentí, mucho miedo, mucho temor, porque es la otra parte del mundo, donde ves gente diferente, con armas esperando, yo temo aún, aún aquí estoy temiendo por mi vida", dice.

Su esposa Igrayne Ribot considera esto "un momento histórico en la vida de este país", que "es horrible" y "atroz" por "la espalda que le han dado a los latinos".

La mujer cuenta que las autoridades detuvieron en abril de 2025 a Rodríguez en el sureño estado de Tennessee, de donde lo trasladaron por más de un año a centros de varios estados, incluyendo 'Alligator Alcatraz' en Florida, hasta que recibió una llamada de él la semana pasada.

"Tenía mucho miedo por su vida y resulta que le digo: '¿Dónde estás?' Era mi único temor y me dijo: 'Mi amor, estoy en África'. Bueno, no puedo describir lo que sentí, prácticamente casi me desmayo. Yo estaba con mi hija grande, que está embarazada, que lo ama como su papá, y mi niña chiquita. Fue bien duro", menciona.

La detención ocurrió, según Ribot, por una "orden de deportación antigua de 2019" contra Rodríguez, pero ella sostiene que "no tiene un récord grave" y que tenía una orden de un juez habeas corpus que debía impedir su expulsión.

Ahora, con una campaña en GoFundMe llamada 'Support 5 Men Deported to Africa', buscan apoyo de la comunidad o de un abogado de inmigración que les ayude, pues ella lamenta que están "viviendo un día a la vez sin saber el futuro de él cuál va a ser".

"Me han separado de mi familia, de mi esposa, de mi hija chiquita, que las dos son ciudadanas americanas. Es una injusticia, es una violación a los derechos humanos de lo más grande que se ha visto en los EE.UU. Y que si pueden ayudarme porque realmente África funciona distinto a lo que funciona el mundo entero", termina él.