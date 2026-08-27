Trump dice que continúan verificando el número de estadounidenses desparecidos en Nepal

"Había unos 50 o 60 estadounidenses allí; aún no tenemos la lista completa, pero esperamos que estén bien. Sin embargo, la situación tenía muy mala pinta. Lamentablemente, es probable que haya víctimas mortales", declaró a un grupo de periodistas en el Despacho Oval.

Trump describió la catástrofe como "terrible" y ofreció toda la ayuda necesaria a Nepal, con el que mantiene una buena relación: "No fue solo agua; fue una mezcla de barro y agua. Nadie había visto nunca algo así: edificios muy sólidos y bien construidos quedaron arrasados ​​como si fueran simples palillos", añadió.

El Departamento de Estado de EE.UU. informó este miércoles de que su Embajada en Katmandú "trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales para localizar y asistir a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las zonas afectadas" e instó a quienes necesiten asistencia a contactar con la legación diplomática.

Washington ordenó el envío este miércoles de 500.000 dólares para emergencias y un asesor en respuesta a desastres para apoyar las labores de asistencia.

La Policía nepalí elevó a 389 los cadáveres recuperados en el país, mientras que 910 personas continúan sin contacto, entre ellas 517 extranjeros.