Turquía celebra la integración del grupo armado kurdo sirio FDS en instituciones estatales

"La disolución de las FDS y su integración en las instituciones estatales sirias es una evolución importante para preservar la soberanía y la integridad territorial de Siria y reforzar el principio de 'un Estado, un Ejército'", señaló el Ministerio.

El islamista Gobierno turco, que impulsa un proceso de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía, había establecido como condición para el éxito de la transición en Siria la disolución de las FDS y su integración en las instituciones estatales.

En su comunicado, el Ministerio turco señaló que las Fuerzas Armadas de Turquía "continuarán, en el marco del actual acuerdo de cooperación militar, apoyando los esfuerzos para extender por todo el país el impulso positivo logrado en Siria, consolidar la estabilidad y reforzar las capacidades del Ejército sirio, especialmente en la lucha contra el terrorismo".

Las FDS habían anunciado el pasado martes su disolución y su integración en las instituciones del Estado sirio.

Ese anuncio, que llega en cumplimiento de un acuerdo alcanzado con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, en enero, representa un paso importante en los esfuerzos de Damasco por someter el noreste de Siria al control del Gobierno central, tras años de autonomía de facto liderada por los kurdos.

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Las FDS se formaron en 2015 y se convirtieron en la principal fuerza respaldada por Estados Unidos que combatió durante años el Estado Islámico (EI) en Siria.

Desde su formación capturó amplias zonas del noreste del país, incluidas importantes regiones ricas en petróleo, y estableció una administración civil en el territorio bajo su control.