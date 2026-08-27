Un juzgado resolverá el 1 de septiembre la causa contra expresidente hondureño por lavado

La audiencia contra el exmandatario, iniciada el pasado 12 de agosto, concluyó este miércoles tras la presentación de los alegatos finales por parte del Ministerio Público (Fiscalía) y la defensa técnica.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que el juez deberá determinar si existen indicios suficientes para dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva, lo que daría paso a la siguiente etapa del proceso penal, antes de un juicio oral, o si, por el contrario, procede el sobreseimiento definitivo y el cierre de la causa.

Hernández afronta el proceso conocido como Pandora II, tras regresar a Honduras el pasado 26 de julio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara en diciembre de 2025 de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, dos años después de su extradición a ese país.

La causa, abierta en 2023, se centra en el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.

El expresidente afronta el proceso en libertad y con prohibición de salir del país, como parte de las medidas cautelares impuestas por un juzgado especializado durante la audiencia de declaración de imputado del pasado 3 de agosto, en la que también se estableció que la causa sería tramitada por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia, como se había planteado inicialmente.

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La audiencia inicial contra Hernández había sido aplazada en dos ocasiones, el 12 y 18 de agosto, a petición de la Fiscalía y la defensa del exgobernante.