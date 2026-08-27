Un sismo de magnitud 4,7 sacude la frontera de Perú y Ecuador, sin reporte de daños

El temblor se registró a las 12:09 hora local (17:09 GMT) con el epicentro situado en el océano Pacífico, a 22 kilómetros al noroeste de la población de Zorritos, que se encuentra en la norteña región de Tumbes, fronteriza con Ecuador.

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 40 kilómetros bajo la superficie marina, y fue percibido con una intensidad entre moderada y fuerte en Zorritos.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ambos lados de este océano, en el que se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, por la interacción de distintas placas tectónicas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.