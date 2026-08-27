Una chilena entre los detenidos en investigaciones por un asesinato en Ecuador

Además de la extranjera identificada como Camila Andrea G.S., la Policía capturó a los ecuatorianos Milton Jorge L.B. y Alam Joao N.M., presuntamente pertenecientes a la banda criminal Los Lobos, que estarían involucrados en un sicariato en una carpintería en la vía Coca-Loreto, indicó el funcionario.
Los ecuatorianos tienen antecedentes penales y uno de ellos mantiene una orden de captura vigente por hurto, de acuerdo a Reimberg.
Según las indagaciones, el hecho estaría relacionado con una disputa entre Los Lobos y la banda Los Choneros, la más antigua de Ecuador, por la comercialización de droga en el sector.