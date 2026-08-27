Uruguay despide a Ruben Rada "muriendo de plena"

Y el deseo del cantante, compositor y percusionista fallecido en Montevideo a los 83 años se cumplió: durante su velatorio, la canción que forma parte del álbum 'Quién va a cantar' sonó y puso a bailar a los seres queridos del artista que en el año 2011 recibió un Grammy a la Excelencia Musical.

En las primeras horas de la tarde de este jueves, las puertas del Palacio Legislativo de Montevideo se abrieron para que los uruguayos despidieran a Rada.

Entre los mensajes que dejaron por escrito quienes lo visitaron había agradecimientos a su alegría y promesas: "Negro querido: serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera" y "Rada: siempre estarás en la música que acompaña a tu pueblo".

Dentro del lugar se encontraban su esposa y sus tres hijos, quienes estuvieron acompañados por diferentes personalidades que fueron llegando hasta el lugar.

Mientras tanto, la gente fue ingresando a la sede del Parlamento para despedir al cantante y dejar ofrendas como flores. Entre estas se pudo ver una manzana.

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Este gesto fue destacado por la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien contó que 'Las Manzanas' es su canción preferida del reconocido artista.

"Yo soy tanguera, como siempre lo digo, pero el día que escuché esa canción me bajó la ficha de que había alguien genial que estaba cantando otra cosa. A partir de ahí lo empecé a seguir", puntualizó la viuda del expresidente José Mujica.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se dio cuando el volumen de los parlantes que había en el lugar se elevó y comenzó a sonar la canción 'Blumana'.

"Toca che negro Rada / Toca grita la hinchada / Toca y canta tranquilo / Que acá no pasa nada", cantaron los allegados al ícono musical, movidos por una tonada que es inevitable bailar.

Entre los artistas que se acercaron para acompañar a la familia, se encontraban el cantante argentino León Gieco, el músico argentino Ricardo Mollo y la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro.

Abrazados, los seres queridos de Rada cantaron luego 'Muriendo de Plena', la reconocida canción en la que el uruguayo apuntó que cuando muriera no quería a la gente vestida de negro. Al mismo tiempo fue coreada por quienes esperaban en las escalinatas del Palacio Legislativo para ingresar.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien llegó al Palacio Legislativo junto a su esposa para acompañar a la familia de Rada, destacó ese momento en diálogo con la prensa y aseguró que de esa forma se cumplió con un pedido del cantante.

"Pobre de nosotros que hiciéramos otra cosa", indicó el mandatario, quien agregó que espera que los uruguayos sigan enganchados del espíritu positivo que Rada supo transmitir.

En ese sentido, Orsi aseguró que Rada "era el más uruguayo de todos, pero con características inusuales", ya que sabía transformar la melancolía en alegría, y añadió que los tiempos que corren empujan al mundo a "contagiarse un poco más" de su espíritu.

Mientras tanto, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) resaltó la figura del músico por haber sido el cantor de los sentimientos del pueblo uruguayo.

"Vinimos a saludar a la familia Rada y homenajear a este grande de la música popular, tan identificado con nuestro pueblo, cantor de sus sentimientos, de sus emociones, de sus alegrías, de sus sinsabores, un renovador", dijo.

Las horas fueron pasando a lo largo de la jornada y la gente siguió ingresando al Palacio Legislativo para despedir a Rada, reconocido por fusionar ritmos como el candombe, el jazz y el rock y quien tenía apenas diez años cuando formó parte de la comparsa de candombe Morenada.

Cada gesto fue agradecido por la cantante Lucila Rada, quien indicó que su padre era un hombre al que le gustaba vivir y por ello subrayó: "Por esas ganas que tenía él de vivir (pido que) lo tengan en sus corazones y lo hagan vivir por siempre. Que le transmitan su música, su humanidad y el esfuerzo de vida a sus hijos. Que todas las personas que estén en una cama o deprimidas o tristes escuchen sus canciones y lean su historia y les sirva para algo. Que sea un papá para todo el Uruguay para siempre".