Veto docente para el investigador que promovió acusaciones de plagio contra Jason Arday

La misma universidad indicó en su página web que todas las actividades de investigación que Cofnas lleve a cabo deben "limitarse estrictamente a los temas de investigación para los que fue contratado".

El pasado 20 de agosto Cofnas, quien había hecho anteriormente sonadas declaraciones cuestionando la capacidad intelectual de las personas negras, fue suspendido por la universidad como medida cautelar. A la vez, el centro universitario inició una investigación disciplinaria preliminar.

El pasado julio, el polémico investigador postdoctoral publicó un artículo en línea donde lanzaba acusaciones contra una parte de la producción académica del profesor Arday y apuntaba al plagio por las similitudes entre su tesis doctoral y trabajos anteriores de otros autores, tras lo cual la prensa británica se hizo eco de la noticia y se generó una intensa controversia social, con especial virulencia en redes.

Arday, que tenía 41 años, fue encontrado muerto a mediados de mes en su domicilio por la Policía británica, que descartó un posible crimen. Era conocido como el más joven profesor de raza negra en entrar como titular en la prestigiosa Universidad de Cambridge, donde impartía clases de Sociología.

Una semana antes, Arday había presentado su dimisión después de que la Universidad de Cambridge iniciara una investigación sobre sus calificaciones académicas y sobre un posible plagio en un trabajo anterior, tras haber negado en un primer momento esas alegaciones.

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El caso del docente, a quien el diario The Guardian llegó a calificar de 'superestrella académica', puso sobre la mesa el especial escrutinio a que se somete a los profesores de raza negra, mientras que los medios conservadores pusieron a Arday como un ejemplo del 'wokismo' que supuestamente invade las universidades británicas debido a lo que consideran una rebaja de los estándares por motivos raciales.

Esta misma semana Cofnas había comunicado su suspensión a través de una red social.

"Casi con seguridad me despedirán. La decisión fue tomada por la rectora Petra De Sutter, una exlíder del Partido Verde", indicó.

La investigación disciplinaria preliminar sobre Cofnas deberá determinar si existen pruebas suficientes para adoptar nuevas medidas disciplinarias.

Unos 800 académicos firmaron una carta abierta hace unos días en la que calificaban de represalia el procedimiento disciplinario de la Universidad de Gante contra el controvertido profesor. Los firmantes instan a la Universidad de Gante a proteger a Cofnas y a no imponerle sanción alguna y describen sus declaraciones como un ejercicio de libertad académica.