Wall Street cierra en verde impulsado por Nvidia, que crece un 8,74 %

Al cierre del mercado bursátil, el Dow Jones sumó un 0,2 %, hasta los 53.568 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 0,72 %, hasta los 7.730 enteros; y el Nasdaq avanzó un 1,57 %, hasta las 26.541 unidades.

La Bolsa de Nueva York vivió una jornada de ganancias, lideradas por el sector tecnológico ante el optimismo suscitado tras las cuentas de Nvidia.

La compañía líder en inteligencia artificial (IA) divulgó el miércoles al cierre del parqué un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 % más interanual.

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89.000 correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.

Las cuentas parecieron aliviar a los analistas en su temor por el avance del gasto en IA y su rentabilidad real

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Otras compañías del sector como Salesforce se subieron también a la ola y sus títulos crecieron hoy un 22,58 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 1,58 % y cerró en 83,53 dólares el barril, en medio de escepticismo por la resolución del conflicto entre EE.UU. e Irán y la normalización del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,30 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,25 %, hasta 4.665 dólares la onza, y la plata un 2,15 %, hasta 69,49 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sumaba 0,8 puntos básicos, hasta 4,672 %, mientras que el del bono a 30 años avanzaba un punto básico, hasta el 5,19 %.

Los inversores quedan ahora a la espera del discurso que ofrecerá este viernes el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole, en busca de señales sobre la evolución de los tipos de interés y la estrategia del banco central ante la inflación.