Yamandú Orsi sobre Ruben Rada: "Deja una señal de comunión a través del arte"

Cantante, percusionista y compositor, Rada falleció este miércoles a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía, y fue despedido por miles de personas en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Los asistentes al velorio despidieron al cantante con música y baile, algo que fue destacado por el mandatario, quien destacó el "clima de comunión" y recordó que el músico había pedido que cuando no estuviera fuera despedido con alegría.

Para Orsi, Rada dejó "una señal de comunión a través del arte", porque todos supieron disfrutar de su música, sin diferencia de edades o de distancias.

En ese sentido, apuntó que sus canciones eran escuchadas por los militares que se encuentran trabajando en las Misiones de Paz de Naciones Unidas en el Congo para recordar la patria.

Orsi aseguró que Rada "era el más uruguayo de todos, pero con características inusuales", ya que sabía transformar la melancolía en alegría, y añadió que los tiempos que corren empujan al mundo a "contagiarse un poco más" de su espíritu.

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De todas sus cualidades, el presidente resaltó su generosidad y acompañamiento en los momentos más difíciles, como fue la enfermedad del fallecido exmandatario José Mujica.

Referente de la música popular uruguaya, Rada tenía apenas diez años cuando formó parte de la comparsa de candombe Morenada.

Más tarde integró Los Hot Blowers, una banda que contó con figuras como el director Federico García Vigil y los hermanos Osvaldo y Hugo Fattoruso. También El Kinto Conjunto -pionero del candombe-beat- y Tótem.

Autor de una profusa discografía, Rada consiguió en el año 2011 el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

El Gobierno de Uruguay decretó duelo oficial para este jueves por el fallecimiento del reconocido músico, por lo que el pabellón nacional permanecerá a media asta durante toda la jornada.