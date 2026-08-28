Alias Bebote, un histórico jefe de 'barra brava' argentino, es detenido por narcotráfico

La detención fue confirmada este viernes por la ministra argentina de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien informó a través de sus redes sociales de que el arresto fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, escribió Monteoliva.

“Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”, agregó citando uno de los lemas más repetidos por el presidente Javier Milei y su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich.

La detención se produjo durante cinco allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires, el llamado conurbano bonaerense (periferia de la capital) y la provincia de Salta (norte).

La investigación comenzó en junio, cuando las autoridades detectaron en el aeropuerto internacional de Ezeiza un envío procedente de Barcelona con unos 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite.

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Álvarez, histórico jefe de la barra brava del Independiente, ya había sido detenido en noviembre de 2025 junto a otros 214 integrantes de una facción disidente de la hinchada de Avellaneda, una localidad bonaerense de las afueras de la capital argentina.