Austria busca a dos hombres que robaron un collar de 4 millones de un museo vienés

Si bien la policía no ha dado a conocer el valor oficial del botín, sí confirmó hoy a la agencia local APA que se trata de una célebre pieza que perteneció a la reina Nazli de Egipto, confeccionada en 1939 en estilo art déco por la joyería parisina Van Cleef & Arpels.

Según la base de datos de la casa de subastas Sotheby's, la joya alcanzó un valor de 4,3 millones de dólares (alrededor de 3,7 millones de euros) en una puja realizada en Nueva York hace diez años.

El collar está engastado con más de 600 diamantes redondos y en talla baguette, con un peso total de 200 quilates, dispuestos en un motivo en forma de sol.

La reina Nazli (1894-1978) encargó esta pieza, junto con una tiara a juego, para la boda de su hija Fawzia con el príncipe heredero de Irán y posterior sah, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980).

La joya se exhibía en una vitrina del Museo de Artes Aplicadas (MAK), situado en el centro de Viena, como parte de la exposición temporal 'Glanzstücke' (Piezas de resplandor), que reúne joyas históricas de la citada firma, fundada en 1906 en París.

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Las primeras pesquisas apuntan a que los ladrones accedieron al MAK como visitantes a primera hora de la tarde del jueves, se dirigieron a la sala, rompieron el cristal de seguridad con un martillo y huyeron a pie con la valiosa pieza hacia el colindante Stadtpark, donde se les perdió la pista.

Aparentemente, en el museo 'se comportaron como visitantes normales' y 'sabían exactamente qué pieza querían llevarse', declaró a APA la portavoz de la Policía de Viena, Anna Gutt, quien añadió que varios testigos están siendo interrogados.

Uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego para abrirse paso durante la huida —aunque no llegó a efectuar disparos—, mientras que su cómplice portaba el martillo con el que rompió el cristal de la vitrina.

La policía investiga los hechos como un delito de robo con violencia o intimidación.

Asimismo, los investigadores han difundido imágenes de las cámaras de seguridad y han descrito a los sospechosos como varones de entre 1,70 y 1,75 metros de estatura, complexión delgada, pelo y barba oscuros, vestidos con ropa negra y zapatillas oscuras de suela blanca.

Por su parte, el museo MAK anunció en un comunicado que la exposición ha reabierto sus puertas este mismo viernes tras haber permanecido cerrada desde la tarde del jueves.