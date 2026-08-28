Avianca reactivará operación de vuelos diarios entre Bogotá y Caracas el 1 de septiembre

La compañía señaló este viernes en un comunicado que tomó la decisión tras realizar una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad con las autoridades venezolanas.

Avianca también inauguró este viernes la ruta Bogotá-Maracaibo con una oferta de vuelos diarios entre ambos destinos, que se suman a la operación que ya tenía la compañía entre la capital colombiana y Valencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

Con la puesta en marcha de estos vuelos, Avianca contará a partir del próximo mes con una oferta de más de 7.500 sillas semanales entre ambos países en vuelos operados en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

"Durante más de seis décadas hemos conectado a Venezuela con nuestra red de rutas. Hoy nos alegra anunciar este fortalecimiento de nuestra operación, el cual es una clara señal del compromiso de Avianca de facilitar el encuentro entre las personas, apoyar el desarrollo de negocios y brindar acceso a nuevas oportunidades en la región", expresó el director de ventas para Suramérica de Avianca, David Alemán.

El 26 de junio, dos días después de los terremotos, Avianca reanudó sus vuelos entre Colombia y Venezuela mediante una operación especial entre Bogotá y Valencia, como alternativa al cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que será reabierto el próximo martes y operará vuelos comerciales en terminales temporales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este aeropuerto, ubicado en la devastada región de La Guaira, la más afectada por los terremotos, retomó el 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga como un primer paso hacia una reapertura paulatina tras el cierre por los sismos, que dejaron al menos 6.509 muertos.