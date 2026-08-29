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En campaña electoral “Pinocho” Peña prometió a los médicos y funcionarios administrativos de la Salud Pública que iban a ganar más. Puro cuento.

Por ABC Color
29 de agosto de 2026 a la - 01:00
ÑEE/29/08/2026
ÑEE/29/08/2026Caló, ABC Color

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Ya lleva tres años de gestión y está más que demostrado que le jodió a todo un país, y en especial a la ciudadanía que confió en él.

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No solo no les aumentó el salario, sino que su policía, al más puro estilo stronista, les reprimió a los médicos y estudiantes en Ciudad del Este por reclamar derechos.

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Bravos estaban los policías. Por lo visto recibieron alguna “orden superior” desde Encarnación porque la mayoría de las autoridades están de “farra” con el Rally... con viático incluido seguro.

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Ante la indiferencia y hasta desprecio de “Pinocho”, los médicos fueron hasta Encarnación para hacerle recordar que la salud pública también forma parte de un programa de gobierno y no solo de los padrones electorales.

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Obviamente no les recibió porque “Pinocho” anda muy ocupado mirando autos de carrera. Para él y su gobierno los enfermeros pueden esperar.

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Eso pasa porque la gente no castiga en las urnas.

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El día que la gente le “meta una soberana patada electoral” a los políticos mentirosos, este país cambiará realmente.

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La ministra “ambu’a” se llamó a silencio. Forzosamente se fue al Senado para escuchar las quejas de los médicos.

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Ayer los gremios de docentes ya se hicieron sentir también y piden reajuste salarial para el 2027. No hubo acuerdo y amenazan con un paro en primavera. Pero por lo menos fueron recibidos por el ministro Pa’i Ramírez y su colega de Economía.

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“Trato Apu’a” utilizó el manual cartista y reculó con su “brillante” idea de subir impuestos para financiar el reclamo de los médicos.

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Ahora recién se da cuenta de que estuvo mal autoaumentarse G. 5 millones en el 2025. Pero su indignación llega hasta ahí porque ninguno de los 125 legisladores devolverá la plata o plantearán recortarse los salarios y/o beneficios.

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Para estas cosas están todos unidos y no hay división de bancadas.

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El lunes o martes se presenta el proyecto de Presupuesto 2027. ¿Recortarán beneficios?