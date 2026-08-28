Bolivia inicia perforación de pozo de gas natural con inversión de 6,4 millones de dólares

El presidente del país, Rodrigo Paz, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, visitaron el pozo Junín-9D, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sara, a 121 kilómetros de la capital de esa región, para dar inicio a la perforación.

Paz destacó que la operación en el pozo "es volver a nacer" para que el país "tenga garantías" en las siguientes décadas de que "habrá reservas gasíferas, no solo para el interior sino para el consumo" en mercados internacionales.

"Ya es hora de que, más allá de vender a otros países, este nuestro gas sirva para que aquí haya industria, ganadería, desarrollo agropecuario, agroindustrial", dijo el mandatario.

La inversión para esta perforación es de 6,4 millones de dólares y se estima que la producción inicial sea de 8 millones de pies cúbicos por día, lo que, según Paz, supondrá un incremento del 10 % en la producción de YPFB.

"El Gobierno va a empezar a hacer las inversiones necesarias para que la patria tenga a mediano y largo plazo seguridad energética", agregó.

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Por su parte, el ministro Blanco explicó que el pozo se encuentra en el campo Junín Norte, y que buscará "reservas remanentes" en los reservorios Sara y Piraí a través de una perforación "direccional", desde una planchada que ya existe, es decir, de una superficie que es la base para instalar el equipo de perforación.

"Cada millón de pies cúbicos que Bolivia produzca en Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca o en cualquier otra parte, es un millón que no tiene que comprar afuera. Eso alivia al Tesoro General de la Nación, al mercado interno y a la industria", destacó Blanco.

El gobernador de Santa Cruz señaló que Bolivia tiene que recuperar los "niveles históricos" en la exploración de gas y volver a ser "un centro energético regional".

Bolivia pasó en los últimos años de ostentar récords en su producción y exportación de gas natural a un declive progresivo de esa actividad y a una dependencia de la importación de hidrocarburos, con problemas de abastecimiento que se han vuelto recurrentes y que el Gobierno no ha logrado solucionar.

La producción de gas pasó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 27 MMmcd este año, mientras que el nivel de las reservas pasó de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF en inglés) en 2017 a unos 3,7 TCF.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía advirtió hace unas semanas que Bolivia podría convertirse en importador de gas entre 2028 y 2030 si no se reactiva la producción y se incentivan las inversiones en el sector.