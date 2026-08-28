Bruselas enviará a Nepal dos millones de euros en ayuda humanitaria tras la riada

"Esta financiación de emergencia contribuirá a cubrir necesidades inmediatas, como alimentos, asistencia sanitaria, agua potable y saneamiento. Los socios humanitarios financiados por la UE ya están prestando ayuda sobre el terreno", señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas también ha activado su red de satélites Copérnico para proveer mapas de la zona afectada y ya había destinado casi tres millones de euros a Nepal a principios de año para la preparación ante desastres naturales, por los que los trabajadores humanitarios sobre el terreno pudieron empezar "inmediatamente" a ayudar con refugios preposicionados y la distribución de material de emergencia.
"Las riadas repentinas en Nepal han devastado comunidades que ya se estaban recuperando de desastres anteriores. La UE está a su lado y destina 2 millones de euros para proporcionar asistencia sanitaria urgente, alimentos, agua y refugio", dijo en un comunicado la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.
Nepal ha elevado a 538 los muertos confirmados como consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).