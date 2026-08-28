Burnham ya no apoya la devolución incondicional de los mármoles del Partenón a Grecia

Durante una entrevista con el Financial Times de la que hoy el diario recoge algunos extractos, Burnham dejó claro que se ha apartado de las declaraciones que hizo en 2023 en las que propugnaba devolver los frisos -una reclamación histórica de Grecia- "sin condiciones",

Ahora, por el contrario, declaró: "Por último, esto es un asunto del Museo Británico, ¿no? Legalmente ahí estriba la cuestión", dijo en su entrevista con el FT.

Los llamados 'mármoles del Partenón' son un conjunto de esculturas que decoraban el friso del Partenón y que fueron arrancadas de su emplazamiento original a principios del siglo XIX por el aristrócrata escocés Lord Elgin y traídas a Londres.

Desde 1816 forman parte de la colección del Museo Británico, que tiene una enorme sala dedicada exclusivamente a ellos y donde se distribuyen según su emplazamiento original.

Casi desde la independencia de Grecia la devolución de esas esculturas se convirtió en un asunto de Estado, siendo famosa la campaña que la ministra griega de Cultura Melina Mercouri emprendió en los años 80 del pasado siglo y que cosechó un gran apoyo mundial.

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Esas esculturas se han convertido en todo un símbolo del botín cultural que los imperios europeos -y luego de EEUU- se trajeron de los países que colonizaron en el mundo entero, y que han llegado las vitrinas de los grandes museos en Londres, París, Nueva York o Berlín, entre otros.

El Museo Británico, que en 2025 tuvo cerca de 6,5 millones de visitantes, tiene entre sus principales atracciones precisamente objetos enormemente simbólicos de otros países, como la Piedra de Rosetta (Egipto), las esculturas asirias (Irak) o la serpiente azteca de dos cabezas (México).