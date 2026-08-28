Centrales sindicales de Argentina no asisten a Consejo del Salario por oferta "irrisoria"

"Lo que nos ofrecieron fue irrisorio", declaró Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, en una entrevista concedida al medio especializado InfoGremiales horas después de la decisión de ausentarse del encuentro.

La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores exigieron que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), que en la actualidad es de 376.600 pesos (unos 245 dólares), alcance en diciembre de 2026 los 993.000 pesos (646 dólares), mientras que las empresas propusieron una serie de aumentos escalonados que se ubique en los 468.000 pesos (304 dólares) para abril de 2027.

Los gremios argentinos acusan al Gobierno del presidente Javier Milei de apoyar sin restricciones al sector privado: "Ante esta actitud empresarial y gubernamental, las tres centrales sindicales decidimos no participar de la reunión plenaria, en la que se pretendía reiterar esta política de vaciamiento", expresaron los secretarios generales de las CTA Hugo Godoy y Hugo Yasky en un comunicado.

El Consejo del Salario es una instancia de negociación tripartita en la que el Gobierno nacional tiene potestad para, en caso de no alcanzarse acuerdo, decretar el monto del SMVyM de manera unilateral.

Desde el inicio del mandato del líder ultraderechista, el Consejo del Salario nunca pudo llegar a un acuerdo, pero por primera vez las centrales sindicales no se presentaron a la negociación.

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El SMVyM es un valor de referencia importante para toda la economía argentina, y en particular define los montos de programas de ayuda social que el Estado otorga a personas en situación de pobreza extrema.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que depende del Ejecutivo, la Canasta Básica Alimentaria con lo necesario para que una familia de cuatro integrantes pueda comer durante el actual mes de agosto alcanzó los 708.016 pesos, unos 461 dólares.

De acuerdo a una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo en Argentina perdió el 40,3 % de su valor entre noviembre de 2023 -el mes anterior a la llegada de Milei al Gobierno- y julio de 2026.