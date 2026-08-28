China eleva de tres a cinco los muertos en el Tíbet por la riada con 558 desaparecidos

Las autoridades chinas mantienen desplegados en la zona equipos de emergencia, bomberos, unidades especializadas de rescate, efectivos del Ejército Popular de Liberación y de la Policía Armada, mientras continúan las labores para localizar a los desaparecidos.

De las 558 personas que permanecen sin localizar en Gyirong, 260 son extranjeras, aunque las autoridades chinas no han detallado por el momento sus nacionalidades.

Preguntado este viernes en rueda de prensa por la presencia de turistas o peregrinos indios entre los afectados, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian aseguró que esa información "sigue siendo verificada" y señaló que Pekín ha informado de la situación a las embajadas de los países afectados.

Las operaciones se desarrollan en una zona de gran altitud, con valles escarpados y condiciones meteorológicas cambiantes, además de numerosos glaciares y riesgos geológicos que dificultan las tareas de búsqueda.

Parte de los trabajos de rescate fueron suspendidos temporalmente este viernes debido al paulatino desbordamiento de una represa natural formada por la acumulación de lodo y rocas tras la riada, ante el riesgo de una descarga repentina que provoque nuevos corrimientos.

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Las autoridades mantienen bajo vigilancia la estabilidad del embalse y de las montañas circundantes después de que el riesgo de nuevos desbordamientos obligara ya el jueves a evacuar preventivamente a residentes de varias localidades situadas aguas abajo.

La riada se originó el miércoles en el lado nepalí de la frontera y, según las investigaciones preliminares de las autoridades chinas y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pudo deberse al colapso de un glaciar que desencadenó un alud de agua, lodo y escombros.

En Nepal, la Policía elevó este viernes a 469 el número de fallecidos, mientras 977 personas permanecen desaparecidas, entre ellas 517 extranjeros.

Con el nuevo recuento chino, la catástrofe deja al menos 474 muertos entre Nepal y el Tíbet y más de 1.500 personas continúan en paradero desconocido a ambos lados de la frontera.