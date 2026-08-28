Codelco mejora sus utilidades en el primer semestre de 2026 pese a baja en su producción

La compañía detalló en un comunicado que sus divisiones reportaron una producción propia "que alcanzó 564 mil toneladas métricas finas, 11 % menos que las 634 mil (tmf) del primer semestre de 2025", en un contexto que aseguran estuvo marcado por mayores costos y dificultades operacionales en algunos de sus yacimientos.

La producción atribuida totalizó "619 mil toneladas métricas finas (tmf), 10% menos que en igual período del año pasado, considerando también las participaciones minoritarias de la Corporación en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%)", reportaron.

Respecto a sus estados financieros, Codelco informó que el EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 4.648 millones de dólares, con un aumento de 68 % con relación al mismo período de 2025.

La utilidad consolidada alcanzó los 669 millones de dólares en el período, lo que implica un aumento de 558 millones de dólares respecto a igual semestre de 2025, según el informe.

La mejora estuvo impulsada por el favorable escenario del precio internacional del cobre, y según notificó la empresa, en promedio para Codelco se ubicó en 653,2 centavos de dólar por libra el primer semestre de este año, por encima de los 461,7 centavos registrados en igual período de 2025.

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"Los resultados del semestre reflejan el aporte de un escenario favorable para el precio del cobre, pero también nos muestran con claridad los desafíos. Nuestra prioridad es recuperar productividad y mejorar el desempeño de nuestros activos, con seguridad como condición indispensable, mayor disciplina en los costos y un uso más eficiente del capital", dijo Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco.

La empresa recientemente informó de la capitalización del 100 % de las utilidades de 2025, anunciada por el Gobierno, para fortalecer su posición financiera y que fue interpretada como una fuerte señal de respaldo por parte del Estado de Chile.