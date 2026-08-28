Copa Airlines retomará en septiembre totalidad de sus vuelos a Venezuela tras terremotos

Copa reactiva así sus operaciones desde y hacia Caracas con un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Ciudad de Panamá, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio que dejaron al menos 6.509 muertos y que afectó a este aeropuerto, el principal de Venezuela.

Un día después de lo que fue calificado como un "doblete sísmico", con esos dos terremotos registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, Copa Airlines anunció la reanudación de sus vuelos a las ciudades de Valencia, Barquisimeto y Barcelona, aunque no así a Caracas, que lo mantuvo suspendido.

Sin embargo, esta semana, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía informó que retomará operaciones de vuelos comerciales el próximo 1 de septiembre en terminales temporales, después de haber iniciado ya sus operaciones de aviación de carga el 5 de agosto, pidiendo así a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los espacios habilitados.

“Nos sentimos muy contentos por reincorporar el aeropuerto de Maiquetía en nuestra red de destinos. Caracas es una ruta que operamos desde hace casi 29 años y que, hasta antes de los sismos, la cubríamos con tres vuelos diarios", afirmó el gerente general de Copa Airlines en Venezuela, Roberto Pulido, según el comunicado.

Pulido subrayó que esta "frecuencia desde y hacia Caracas es muy significativa", ya que vuelve a ofrecer conectividad internacional a los pasajeros de la capital y las áreas cercanas.

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Copa Airlines detalló que mientras se reactiva completamente la actividad en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, seguirán operando dos vuelos diarios desde y hacia Valencia, "para ofrecer más alternativas de vuelo y conexiones a la población capitalina y del centro del país".