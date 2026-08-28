Costa Rica aumenta vigilancia sobre volcán Poás debido a erupciones y actividad sísmica

La alerta rige para todo el Parque Nacional Volcán Poás y obliga a tomar medidas para aumentar la seguridad de los turistas como por ejemplo el uso obligatorio de casco, la reducción del aforo permitido en el mirador del cráter y además la reducción a la mitad de la cantidad de visitantes permitida por día, explicó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

Estas medidas se toman debido a que en los últimos días se ha registrado un aumento en la actividad sísmica y en la emanación de gases del volcán, y se han producido algunas erupciones menores de gases y rocas incandescentes.

El Parque Nacional, que es uno de los más visitados de Costa Rica debido a su belleza escénica, natural y la cercanía del mirador con el cráter, continuará abierto al público, pero con el refuerzo de las medidas de seguridad.

El volcán Poás es uno de los más activos de Costa Rica, está situado a unos 60 kilómetros por carretera al oeste de la capital San José y su cráter se ubica a 2.708 metros de altura.

En 2025 el Parque Nacional estuvo cerrado al público durante 4 meses debido a un incremento de la actividad eruptiva de gases y ceniza del volcán, que no causó daños materiales ni humanos, pero sí afectaciones a la economía de las comunidades cercanas que dependen en buena parte del turismo.

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Entre 2017 y 2018, el Parque Nacional estuvo cerrado a lo largo de 16 meses debido a la constante emanación de gases y ceniza.