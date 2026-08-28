Crédito hipotecario crecerá hasta un 6 % en México en 2026 entre riesgos de fraude

De acuerdo con cálculos del sector, esta expansión representaría más de 530.000 créditos hipotecarios otorgados durante 2026, cifra cercana al 6 % de crecimiento respecto a 2025 y por un monto superior a 510.000 millones de pesos mexicanos (unos 30.057 millones de dólares).

La directora comercial de SOC Asesores Financieros, Cybel Magaña, señaló que para el segundo semestre del año se espera una mayor actividad en el mercado hipotecario y estimó que el promedio de monto de crédito se ubique entre 1,5 y 1,7 millones de pesos.

Según el Índice SHF de Precios de la Vivienda, el valor de las viviendas adquiridas con crédito hipotecario a nivel nacional creció un 8,7 % en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.

Magaña recordó que la banca privada colocó en 2025 alrededor de 236.000 millones de pesos mexicanos (cerca de 13.907 millones de dólares) y que el mercado se contrajo 0,5 % ese año.

La esperada recuperación del financiamiento coincide, sin embargo, con riesgos que especialistas identifican en distintas etapas del mercado inmobiliario, desde ofertas fraudulentas hasta casos de despojo.

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El abogado y socio director de Saucedo Abogados, Miguel Saucedo, advirtió que los delincuentes ya no necesitan una sofisticada operación para estafar. "Un anuncio atractivo en redes sociales, fotografías de una propiedad y una supuesta inmobiliaria pueden ser suficientes", explicó.

En ese contexto, el economista especialista en mercado inmobiliario, Leonardo González, señaló que tres de cada diez ofertas inmobiliarias pueden ser un fraude. Entre las modalidades identificadas figura el ‘phishing’, mediante el cual los delincuentes suplantan la identidad de empresas o intermediarios para obtener información o solicitar pagos anticipados.

También proliferan las llamadas "propiedades fantasma", en las que se emplean fotografías y descripciones para ofrecer inmuebles que no están disponibles, que pertenecen a otra persona o, incluso, que no existen.

Saucedo afirmó que el fraude puede escalar hasta operaciones de compraventa con documentos falsos.

Saucedo señaló que en los últimos meses han cobrado notoriedad las invasiones de viviendas y los casos de despojo. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citadas por el especialista, cada año se presentan alrededor de 4.000 denuncias por este delito, pero menos del 6 % logra resolverse.

Además, precisó que miles de carpetas de investigación permanecen abiertas durante años, lo que deja a familias enteras sin acceso a sus viviendas y sin respuestas de las autoridades.

"Las víctimas suelen enfrentar procesos burocráticos que retrasan la investigación desde el principio. Es un delito donde el tiempo resulta determinante, cada día de demora fortalece la posición del invasor y debilita la posibilidad de recuperar el inmueble", detalló.

Saucedo apuntó que las recientes Acciones de Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo 2026 anunciadas por el Gobierno de Ciudad de México representan el reconocimiento de un problema con décadas de crecimiento.

Manifestó también que la legislación vigente contempla mecanismos para actuar con rapidez frente al despojo. Citó el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permiten solicitar medidas de restitución cuando una persona es privada ilegalmente de la posesión de un inmueble.

El especialista alertó de la existencia de redes que operan con información privilegiada. Explicó que estas identifican inmuebles con décadas sin movimientos registrales, viviendas habitadas por adultos mayores o cuyos propietarios residen en el extranjero.

Por último, el especialista subrayó que existe una confusión frecuente, pues no todo conflicto inmobiliario constituye un despojo.

Explicó que un inquilino que permanece en una vivienda tras concluir un contrato de arrendamiento no necesariamente incurre en un delito y que, jurídicamente, el despojo protege la posesión legítima, no exclusivamente la propiedad, y por eso cada caso requiere un análisis específico.