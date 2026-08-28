Dos muertos al explotar una granada frente a un Palacio de Justicia en el norte de Siria

"Las fuerzas de seguridad internas acordonaron la zona y continúan investigando para determinar las circunstancias de la explosión", informó la televisión estatal Al Ekhbariya, mientras que la agencia siria de noticias, SANA, indicó que la explosión se produjo hacia las 9.30 horal local (6.30 GMT) y confirmó que causó la muerte de dos personas.

Según pudo comprobar EFE en el lugar de la explosión, las autoridades desplegaron efectivos e impusieron un estricto cordón de seguridad sobre el lugar a donde enviaron vehículos militares, mientras iniciaban investigaciones para esclarecer las causas de la explosión.

El edificio del tribunal no presentaba daños visibles, mientras que testigos aseguraron a EFE que las víctimas eran una joven y un hombre mayor.

El director de Salud de Hasaka, Jaled al Jaled, afirmó por su parte que se trataba de "un niño de unos 13 años y un hombre", pero que "aún no se ha podido identificar a los fallecidos, ya que no portaban documentos de identificación".

"El servicio de urgencias recibió a un hombre de unos treinta años y a un niño de 13 años heridos en la explosión (...) ambos fallecieron a causa de sus heridas", dijo Al Jaled, según SANA.

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La explosión se produce tres días después de que el comandante de la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, anunciara la disolución de esa formación armada y su administración civil, que controlaba durante años localidades del noreste de Siria, incluida Hasaka, y su integración en la instituciones de la nueva Siria.

Hasaka ha sido en los últimos años un foco recurrente de violencia armada y de tensiones entre distintos actores, incluidas las FSD, fuerzas del régimen sirio y combatientes del Estado Islámico, además de bombardeos, atentados y ofensivas que afectaron tanto a la ciudad como a la provincia homónima.